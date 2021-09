"Twijfels zijn wat weg, maar Frankrijk moet nu bevestigen tegen Rode Duivels"

Zonder sprankelend voetbal, maar zakelijk en efficiënt: zo werd Frankrijk in 2018 wereldkampioen. Maar sinds de wereldtitel ging het wat bergaf met die efficiëntie en zo groeide de kritiek op Les Bleus en Didier Deschamps. Die werd er niet minder om na het voorbije EK.



"De defensieve stabiliteit is eigenlijk al een hele tijd verdwenen en toen de resultaten niet meer volgden, vroeg de Franse media zich wel af wat er nog overbleef van de filosofie van Deschamps? Hij leek zichzelf onderweg wat verloren te hebben", zegt Sirik Geffray.



"Na het WK veranderden de statussen. In de aanloop naar het EK wilde Deschamps vooral iedereen tevreden houden, maar hij was de grip op de ploeg wat verloren."

Deschamps maakte de voorbije maanden een onzekere indruk, terwijl hij vroeger altijd veel vertrouwen uitstraalde op de bank. Sirik Geffray

Na het teleurstellende EK en het povere spel in de WK-voorronde tegen Bosnië en Oekraïne was de teneur in Frankrijk dat Deschamps het kwijt was. "De onzekerheid in het team was enorm. De ploeg leek met angst te spelen. Tegen Oekraïne konden ze voor de 5e keer op rij niet winnen", klinkt het.



"Ook Deschamps zelf maakte een onzekere indruk, terwijl hij vroeger altijd veel vertrouwen uitstraalde op de bank.



"Na het gelijkspel tegen Oekraïne klopte doelman Lloris op tafel, door te zeggen dat de spelers moesten beseffen dat de euforie van 2018 voorbij is. Misschien was er de voorbije maanden wat te veel zelfvertrouwen dat het wel goed komt."

Didier Deschamps

"Frankrijk zal moeten bevestigen tegen België"

Veel twijfels en onzekerheid dus bij de wereldkampioen, maar die vraagtekens werden gisteren tegen Finland naar de prullenmand gevoetbald. "De Fransen speelden hun beste match van 2021. Je zag opnieuw de goesting en de grinta die de voorbije matchen ontbraken", stelt Sirik Geffray vast.



"Het voetbal was opnieuw goed, met een fantastische Griezmann en Benzema. Griezmann speelde in het centrum, dat is toch zijn plaats. Als hij de vrijheid krijgt om zich uit te leven, dan is hij goed en dan speelt Frankrijk ook goed. En Benzema toonde ook zijn klasse en technische vernuft. De samenwerking met Griezmann was echt top."



"Het was weliswaar "maar" tegen Finland, maar ik denk dat de prestatie van gisteren de Fransen wel een goed gevoel zal gegeven hebben. Ze zijn het niet kwijt. Dat moet vertrouwen geven."

De Fransen hebben weer een elan om zich aan vast te klampen. De twijfel en de onzekerheid zijn toch wat weg. Sirik Geffray