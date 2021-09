Griezmann verlost Frankrijk van gelijkspel-syndroom tegen Finland

Puntendelingen tegen Bosnië en Oekraïne, niet meteen de interlandbreak die wereldkampioen Frankrijk voor ogen had. Tegen Finland hadden Les Bleus dan ook iets goed te maken.

Dat beseften ook de supporters maar al te goed: met een luidkeelse Marseillaise pompten ze de Franse sterren nog eens op. Een zesde gelijkspel op rij mocht niet.

Antoine Griezmann had dat goed in zijn oren geknoopt. Met een fantastische goal, buitenkantje links, opende de spits van Atletico de score na een vinnige start.

Dat kunstje herhaalde Griezmann ook na de rust nog eens na een knappe actie van Benzema. Met 41 doelpunten voor Frankrijk komt Griezmann op gelijke hoogte met Michel Platini. Alleen Olivier Giroud (46) en Thierry Henry (51) scoorden nog meer voor Les Bleus.

Met de drie punten verstevigt Frankrijk zijn koppositie in groep D van de WK-voorronde. De titelverdediger kan zijn ticket voor het WK in Qatar al ruiken. Op 7 oktober speelt Frankrijk tegen de Rode Duivels in de halve finales van de Nations League.