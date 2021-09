Vital Heynen over zijn toekomst: "100 ideeën, maar geen enkele concreet"

Duidelijkheid scheppen over zijn toekomst dat kan of wil Vital Heynen nog niet. "Mijn contract in Polen loopt af en na het EK gaan we samen praten en zien wat ik ga doen", zegt Heynen.

"De grote doelstelling waren de Olympische Spelen en die doelstelling hebben we niet gehaald (Polen verloor in de kwartfinales van de latere kampioen Frankrijk na een tiebreak, red) en ik ben niet iemand die hetzelfde verhaal wil schrijven."

"De kans is dus reëel dat ik stop in Polen, maar zekerheid is er niet. Eerst moeten we het EK afwachten, want er zijn nog heel wat stappen mogelijk. Eigenlijk weet ik niet wat ik nu ga doen. Ik heb 100 ideeën, maar geen enkele is concreet."

"Ik zou graag nog een keer vrouwen coachen, maar misschien doe ik wel iets met de jeugd of kan ik mijn kennis uit het volleybal in een andere sport toepassen. Dat zie je in het buitenland, maar niet in België."