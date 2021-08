Fans Rode Duivels weer welkom: 35.000 tickets beschikbaar voor duel met Tsjechië

Ook een COVID Safe Ticket nodig

Naast een wedstrijdticket moet iedereen ouder dan 12 jaar ook een COVID Safe Ticket kunnen voorleggen. Beperkende maatregelen zoals een maximumgrootte van vriendengroepen of families die samen komen supporteren zijn er niet meer.



"Tijdens de pandemie mochten we bij de wedstrijd tegen Ivoorkust in oktober 2020 wel nog 7.000 fans verwelkomen in het stadion, maar de fanbeleving was door de opgelegde maatregelen toch niet dezelfde", aldus Cools.





"Nu zijn er zeker 35.000 tickets beschikbaar voor onze trouwe thuisaanhang, die opnieuw zoals vroeger op en rond het veld heel wat zal kunnen beleven en voor, tijdens en na de wedstrijd ook gewoon weer toegang krijgt tot de drank- en eetstandjes bij het stadion."