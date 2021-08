Het fenomeen Frey gefileerd: "Zijn bijnaam is niet toevallig Het Monster"

Misschien was het nu al dé krachttoer van het seizoen. Antwerp-spits Michael Frey (27) rolde in zijn eentje Standard op met 5 goals. Maar wat maakt de Zwitser zo goed? Ex-trainer Nicky Hayen fileert de spits: "Zijn perfectionisme is ongezien."

Het was een naam die je eerlijk gezegd niet bij Waasland-Beveren verwachtte. In september vorig jaar streek Michael Frey neer op de Freethiel, nadat hij eerder op het verlanglijstje van enkele Belgische topclubs prijkte. De aanvaller van Fenherbahce hoopte er zijn carrière te herlanceren na een magere uitleenbeurt aan de Duitse tweedeklasser Nürnberg - hij scoorde er amper 4 keer in 29 duels.

"Onze sportief manager Miguel Torrecilla kwam met Michael op de proppen", herinnert toenmalig trainer Nicky Hayen zich. "Ik kende hem nog van matchen met Fenerbahce tegen Anderlecht, waarin hij 2 keer scoorde. Na het bekijken van beelden waren we meteen overtuigd."

Perfectionist

Het geloof in Frey bleek verre van onterecht. De spits schoot vorig seizoen 12 keer raak voor Waasland-Beveren. Hij behoedde de club daarmee bijna op zijn eentje voor de rechtstreekse degradatie. En ondanks zijn verleden had de spits allerminst sterallures. "Michael leefde iedere dag 100% voor zijn vak", zag Hayen. "Rusten, krachtoefeningen en bijtrainen met een verdediger om nog sterker te worden... Zijn perfectionisme is ongezien."

Het stond 2-5 voor Antwerp en Michael kopte in de slotminuten nog een voorzet weg in de eigen zestien. Dat zegt eigenlijk alles. Ex-coach Nicky Hayen

Volgens Hayen is die werkethiek één van de dingen die Frey onderscheidt. "Zijn bijnaam is niet toevallig het monster. Ook op het veld werkt hij keihard. Vrijdag stond het 2-5 voor Antwerp en Michael kopte in de slotminuten nog een voorzet weg in de eigen zestien... Dat zegt eigenlijk alles."

Frey valt vorig seizoen zijn coach Nicky Hayen in de armen.

Match made in heaven

Zijn werkkracht koppelt Frey ook nog eens aan een hoge efficiëntie. Met de 5 treffers tegen Standard als climax. Hayen: "Zelden zag ik spitsen die een bal zo weten te kadreren als Michael. Hij heeft altijd een doordacht idee waar hij de bal naartoe wil trappen."

Het belangrijkste is dat je Michael vertrouwen geeft. Zelfs als hij een paar wedstrijden niet scoort. Nicky Hayen

Maar zonder doelpunten is Frey eveneens belangrijk. "Michael houdt altijd 2 verdedigers bezig. Wanneer de tegenstander zich op hem gaat instellen, zullen andere jongens ruimte krijgen." "Er zit dan ook veel muziek in de combinatie met Benson en Fischer. Op dit moment is het een schot in de roos. Weet je, het belangrijkste is dat je Michael vertrouwen geeft. Zelfs als hij een paar wedstrijden niet scoort."