Greg Van Avermaet: "Ik rijd mijn slechtste Tour ooit"

"Ik ben niet tevreden, ik moet de koers ondergaan"

Van Avermaet liet zich nog maar 2 keer zien in deze Tour. In de zesde rit trok hij in de aanval met Roger Kluge. Meer dan de Prijs voor de Strijdlust leverde dat niet op, want de ritzege ging naar Mark Cavendish. In Ventoux-rit waagde Van Avermaet opnieuw zijn kans in de vlucht, maar toen moest hij bij de eerste beklimming van de mythische berg al lossen.

De olympische kampioen is dan ook streng bij zijn evaluatie op de tweede rustdag. "Ik rijd mijn slechtste Tour ooit. Het is zeker niet leuk om met zulke resultaten naar buiten te komen. Ik heb me een beetje kunnen tonen, maar zeker niet op de manier zoals ik het zou willen."

"De eerste etappe ben ik gevallen en dus moest ik meteen een streep trekken door de eerste twee etappes die me normaal moesten liggen. Dan ben ik mijn enthousiasme in de vlucht gegaan met Kluge en daar ben ik niet van gerecupereerd tot de eerste rustdag."

"En dan was ik mee op de Mont Ventoux, wat ook misschien niet de beste etappe voor mij, maar ik wou iets doen in deze Tour en dan ben je mee. Daar was ik al blij dat ik mee was met de vlucht. Het is voorlopig geen Tour waar ik tevreden ben met de resultaten. Ik moet vooral de koers ondergaan."

"Er zijn niet zo veel ritten die me op het lijf geschreven zijn in deze Tour. Die van afgelopen vrijdag wel en we hebben het geprobeerd, maar er rijden dan sterke klimmers weg op een lastige helling en dan was die koers voor mij ook voorbij. Het zat me gewoon nog niet mee. Ik kan allesbehalve tevreden zijn op dit moment."