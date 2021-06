Had protestactie van het peloton nut? "Nu wordt met de renners gelachen"

Meteen na het officiële startsignaal baande veteraan André Greipel (38) zich een weg naar voor. De Duitse sprinter, goed voor 11 ritzeges in de Tour, maande onder meer groene trui Julian Alaphilippe aan om de benen stil te houden.

Na een minuut voet aan grond te hebben gezet, trok het peloton zich (met een rustig tempo) weer op gang. Zou de boodschap zijn aangekomen bij de Internationale Wielerunie UCI en Tourorganisator ASO?

Sven Nys heeft zijn twijfels. "Het is knap dat Greipel zijn verantwoordelijkheid neemt en het peloton tot stilstand kan brengen. Maar er had toch iemand van de organisatie even kunnen uitstappen om een praatje met de renners te slaan."

"Eigenlijk hadden de renners moeten zeggen: vandaag rijden we niet, tenzij de grens voor tijdsnoteringen op 5 kilometer ligt in plaats van op 3 kilometer. Daar trekken we de fictieve grens, anders rijden we niet."

Ook commentator Christophe Vandegoor stelt zich vragen bij het nut van de protestactie. "Nu wordt gewoon met de renners gelachen. Zelfs in het peloton lachen sommigen met deze actie. Alaphilippe wou eigenlijk zelfs niet stoppen."