Gunther Schepens over Jeremy Doku: "Hij verliest nog te vaak het overzicht"

"Altijd dreigend, maar verliest vaak het overzicht"

Aan tafel in Villa Sporza werd de prestatie van Doku tegen Finland onder de loep genomen. Frank Boeckx, keeperstrainer van de Anderlecht-jeugd, verklapte dat ze op Neerpede de wedstrijd van Doku tegen Finland met grote ogen bekeken.



"Zoals hij speelde, zo kennen we hem. Als hij aan de bal komt is het meteen met het gezicht vooruit en zet hij de actie in. Er gaat altijd dreiging van uit. De Finse keeper pakte dat ene schot heel goed. Hij had wel een doelpuntje verdiend."



Ook Gunther Schepens ziet de kwaliteiten van Doku, maar is ook streng. "Hij is een goede speler. Zijn belangrijkste kwaliteit is zijn snelheid, maar daardoor verliest hij vaak het overzicht."



"Zo vertrok hij een keer gewoon rechtdoor met de bal en kwam hij 70 meter verder uit, maar onderweg had hij niets gezien. Enkele keren in de wedstrijd moest hij de bal de diepte inspelen, maar deed hij het niet."

Franky Van der Elst gaat akkoord. "Het overzicht behouden is de progressie die hij nog moet maken. Dat zagen we al bij Anderlecht. Bij Rennes heeft hij stappen vooruit gezet, maar de rust aan de bal en het overzicht zijn dingen die hij nog moet leren. Het is allemaal nog te wisselvallig."