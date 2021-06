Kopecky verrast ook zichzelf: "Ik had van in het begin superslechte benen"

Tot de laatste ronde was er geen spoor van titelverdedigster Lotte Kopecky. Niet omdat ze speculeerde op een sprint, wel omdat ze niet met de goede koersbenen uit bed was gestapt.

"Ik had van in het begin superslechte benen", verklapt ze. "Ik dacht meteen: ik hoop dat ik er binnen een uur of twee doorkom, of ik heb een probleem."

"In de laatste twee ronden heb ik niet veel kunnen uitsteken, want ik wou krachten sparen voor een laatste alles-of-nietspoging. En die heb ik wel goed getimed."

Op de uitloper van de Holstraat waagde Kopecky haar kans. "Het was de bedoeling om daar vanaf de eerste ronde door te trekken, maar ik had snel door dat Jolien (D'hoore, red) echt een goede dag had."

"In de laatste ronde lag het tempo hoog, omdat Shari (Bossuyt, red) weg was. Ik zag ook dat Jolien het iets moeilijker had. Ik moest me gewoon rustig houden tot boven en dan gokken op alles of niets. Het werd alles."

"Ik heb alles gegeven en durfde niet achterom te kijken. Toen zag ik op een bord dat ik 30 seconden voorsprong had en dan kwam het besef wel dat ik zou winnen. Of ik de beste Belgische renster ben? Op andere terreinen zijn er nog Belgische dames die er mogen zijn."