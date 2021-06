De EK-Tribune van 19 juni: "De tackles vlogen in het rond"

"Engeland-Schotland was echt een wedstrijd van de oude, Britse stempel. Het regende alsof het op bestelling kwam, 90 minuten lang, en de tackles vlogen in het rond", zag Bert Sterckx, die op de radio commentaar gaf bij het beladen duel.

"Het was een heel boeiende, spannende en intense wedstrijd. De liefhebbers van het technische voetbal zijn niet aan hun trekken gekomen, maar je kunt niet zeggen dat dit een vervelende wedstrijd was. Het was een 0-0 waarbij ik me niet verveeld heb.”



De Engelsen kwamen dus wel niet verder dan de brilscore. Sterckx: "Het was heel stereotiep en statisch voetbal van Engeland, waarin Kane volledig verloren liep in de driemansdefensie van de Schotten. Het zal Kane ook pijn doen dat hij vervangen is. Dat zal wel nog een itempje worden."



"De grinta in het Schotse middenveld lag zoveel hoger dan bij de Engelsen, met een speler die erboven uitstak: de 20-jarige Billy Gilmour. Fantastisch gespeeld, amper balverlies geleden, niet enkel met passjes opzij, maar ook met verticale passes die vaak uitkwamen."



Tim Wielandt: “Het is jammer dat Gilmour dit seizoen zo weinig mocht spelen bij Chelsea. Natuurlijk hebben ze daar wel wat klasse rondlopen in het middenveld, maar dat enorme talent uit de eigen jeugd mogen ze toch een kans geven. Coach Tuchel heeft de neiging om de oude paarden uit zijn stal te halen."



