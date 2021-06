Memorial Van Damme krijgt groen licht om publiek te ontvangen

"De algemene maatregelen die de diverse overheden treffen of de versoepelingen die ze plannen door te voeren, liggen nog niet in detail vast voor begin september. Maar de stad Brussel heeft ons verzekerd dat wij - zonder een plotse ommezwaai in de pandemie-evolutie - een Memorial met publiek kunnen organiseren", zegt organisator Cédric Van Branteghem.

"We zullen ons als organisatie uiteraard steeds aanpassen aan de geldende maatregelen, zodat al wie aanwezig is dat in een veilige en gezonde omgeving kan doen."

Benoit Hellings, Schepen van sport van de stad Brussel: "We zijn uiteraard zeer blij dat de Memorial opnieuw kan plaatsvinden, zoals ieder jaar sinds 1977."

"Het doet dan ook heel veel deugd om de deuren van het Koning Boudewijnstadion terug open te stellen voor het publiek, dat we in groten getale verwachten. Dit is een belangrijk evenement voor de stad Brussel en voor de fans van sport en atletiek. We verwachten een uitgelaten en competitieve sfeer."



De 45e Memorial vindt plaats op 3 september. De 14 Diamond League-disciplines liggen al een tijdje vast, met onder meer polsstokspringen bij de mannen, hoogspringen vrouwen, de 100m en 400m mannen en de 200m vrouwen. Aan dat programma wordt nu ook een 10.000 meter mannen toegevoegd en een 4x400 mixed relay.

Traditioneel zullen de olympische atleten ook een ereronde maken in het stadion. Voor de olympische medaillewinnaars is er een extra huldiging.