Martinez vertelt over “zijn goed bewaard geheim” en de belofte om niet te drinken

In een uitgebreid interview met Sporza vertelt Roberto Martinez (47) over zijn diploma fysiotherapie. "Een goed bewaard geheim", lacht de bondscoach. Over het gebrek aan pure flankverdedigers en over zijn belofte om nooit te drinken toen hij op zijn 16e het nest verliet.

Volgende week snijdt Roberto Martinez het Europees kampioenschap aan met de Rode Duivels. Sterkhouders Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel komen niet topfit aan de start. Als fysiotherapeut kan hij de situatie inschatten. "Een goed bewaard geheim", lacht de bondscoach. "Als jonge speler besefte ik al snel dat je niet alles zelf in handen hebt als voetballer. En het diploma helpt me ook flink vooruit in mijn carrière. Ik wist hoe ik moest herstellen of hoe ik blessures kon voorkomen."

Diploma of niet, de medische staf van de Rode Duivels laat hij autonoom werken. Ook niet als zijn topspelers aan hun herstel werken.

"Neen, maar ik begrijp de vaktaal wel. Ik geniet er zelfs van en stel ze graag specifieke vragen."

Martinez zit gebeiteld in de voetbalsport, maar een job als kinesist zou hem ook liggen. "Zeker, omdat het voldoening geeft om mensen of sporters er weer bovenop te krijgen", legt de Spanjaard uit. "Als fysio kan je mensen gelukkig maken."

Fysio Lieven Maesschalck en bondscoach Roberto Martinez.

"Ik reageer minder emotioneel dan andere coaches"

In interviews maakt Roberto Martinez altijd een professionele en positieve indruk. "Zo ben ik nu eenmaal", stelt hij.

"Ik reageer minder emotioneel dan andere coaches", beseft Martinez. "Ik denk liever even 5 seconden na, dan me meteen te laten leiden door mijn emoties."

"Ik antwoord ook niet meteen op agressieve mails. Daar kan je spijt van krijgen. Ik kalmeer liever even."

Roberto Martinez en Imke Courtois geven mekaar een vuistje.

"Pure fullbacks zijn schaars"

Roberto Martinez trekt met een uitgebreide en talentvolle kern naar Euro 2020. Een type speler mist hij in België. "Een pure fullback. Die zijn hier schaars", heeft de coach ondervonden. "Daarom spelen we bij de nationale ploeg ook eerder met 3 centrumverdedigers, in een 3-4-3-systeem." Martinez denkt te weten waar het gebrek aan pure flankverdedigers vandaan komt. "Als jonge voetballer wil je graag naar voren trekken. Daarom proberen we spelers wat vroeger te screenen op hun kwaliteiten."

Helemaal zonder backs zit Martinez nu ook weer niet. "Thomas Meunier en Timothy Castagne hebben de switch gemaakt tijdens hun carrière. Maar ook zij stonden eerst op een andere positie", weet de selectieheer van de nationale ploeg. "Of ze spelen bij hun club op een andere positie."



Frankrijk beschikt met Benjamin Pavard wel over een pure fullback.

"Naar leeftijd kijk ik niet"

Centraal achterin drijven Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (34) en Toby Alderweireld (32) de gemiddelde leeftijd flink op. "Naar leeftijd kijk ik niet", stelt de bondscoach. "Ik kijk liever naar wat ze betekenen voor hun club."

"Natuurlijk willen we de jongere verdedigers integreren in de ploeg. Op dat vlak ben ik erg tevreden over spelers zoals Jason Denayer en Dedryck Boyata. En Zinho (Vanheusden, red) is ook goed op weg."

Voorin hebben Christian Benteke en Michy Batshuayi lang niet elke week gespeeld bij hun club Crystal Palace. Martinez: "Benteke heeft een mooie tweede helft van het seizoen beleefd." "Batshuayi heeft verbazend weinig minuten gekregen, maar bij de nationale ploeg speelt hij anders. En als hij fris is, is hij gevaarlijk", weet de bondscoach.

Michy Batshuayi in actie.

"Stadion in Brussel is gemiste kans"

De komende weken gaan de Rode Duivels in Kopenhagen (tegen Denemarken) en in Sint-Petersburg (tegen Rusland en Finland) aan de slag in de groepsfase van Euro 2020. In Brussel wordt er niet gevoetbald.

"Een gemiste kans voor het land", vindt Roberto Martinez. "Zo'n thuisbasis zou deze generatie in de verf zetten en jongeren inspireren."

"Daarnaast missen we ook het thuisvoordeel. Engeland speelt misschien wel 6 keer op Wembley, een erg groot voordeel", vindt de bondscoach, "maar wij gaan het ook niet als excuus inroepen."

Roberto Martinez had liever ook in België EK-matchen gespeeld.

Belofte thuis: nooit drinken

Voetbal is Roberto Martinez met de paplepel ingegeven. "Thuis stond alles in het teken van voetbal", zegt Martinez. "Ik heb mijn vader altijd gekend als een coach. De coach van de lokale ploeg, maar hij pakte het aan als de grootste ploeg ter wereld."

"Mijn vader ging erg professioneel te werk en dat was ook zijn advies: "Als je iets doet, doe je het goed.""

"Zo is voetbal mijn leven geworden. De schuld van mijn vader."

Op zijn 16e verliet Martinez het ouderlijke huis om te voetballen. "Ik moest hem beloven dat ik ook zou studeren en dat ik niet zou drinken. Wat ik ook gedaan heb. Die belofte heb ik nooit gebroken."

En als hij het EK wint met de Rode Duivels? "Dan zal ik een toost uitbrengen en er eentje drinken", belooft hij, "maar niet veel meer."

