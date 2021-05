Uw livestreams bij Sporza dit weekend: Belgian Cats, rugby en Dauphiné

Het slotweekend van de Ronde van Italië volgen we uiteraard met tekstupdates en Ruben Van Gucht serveert u de hoogtepunten in het magazine van de Giro.

De Giro stopt zondag, maar dan begint de Dauphiné al. De 8 etappes zijn van start tot finish rechtstreeks te volgen op onze kanalen en de finales kunt u steeds bekijken op Eén en met livestream op onze platformen.

Maar er is meer dan koers en de finale van de Champions League zaterdagavond.

De Belgian Cats tellen af naar het EK en spelen vrijdag, zaterdag en zondag oefenmatchen tegen Servië, Puerto Rico en Nigeria. Supporter mee voor de Belgische basketbalvrouwen met de tv-uitzending en de livestream.

Ook de rugbyfans worden niet in de steek gelaten. Zaterdagnamiddag streamen we de interland tussen België en Nederland, zondag zenden we ook een samenvatting uit.