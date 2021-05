Alle prijzengeld in Giro gaat vandaag naar slachtoffers van kabelbaanramp

De 19e rit in de Giro had normaal vandaag over de Mottarone gepasseerd, maar na het tragische ongeluk met de kabelbaan vorige zondag laat het peloton de berg links liggen. De renners willen evenwel een geste doen, stelt rennersvakbond CPA. Alle prijzengeld van vandaag gaat naar de slachtoffers.