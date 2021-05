OFFICIEEL: Wegen van Zinédine Zidane en Real Madrid scheiden

De Spaanse media wisten het afgelopen nacht al, Real Madrid kwam met het nieuws op de middag. "Zinédine Zidane heeft beslist om als coach van onze club te stoppen."

De club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. "We respecteren zijn beslissing en waarderen zijn professionaliteit, toewijding en passie en voor al wat zijn persoon vertegenwoordigt voor Real Madrid", zegt Real Madrid op zijn website.

"Zidane is een van de grote legenden van Real Madrid, zijn faam gaat verder dan wat hij is geweest als coach en speler van onze club. Hij weet dat hij in hart zit van Real Madrid en dat Real Madrid zijn thuis is en altijd zal zijn."