Koen Casteels wacht laatste match in Bundesliga niet af en gaat nu al onder mes

Wolfsburg maakte vandaag bekend dat Casteels al niet meer meetrainde en naar zijn thuisland is gereisd, waar hij vrijdag onder het mes gaat. Dan wordt een plaatje verwijderd dat tijdens een operatie in 2019 is gezet.

Casteels keepte een geweldig seizoen, zo hield hij onder meer 673 minuten zijn netten schoon. Hij had dan ook een groot aandeel in het Champions League-ticket voor de Duitsers, die in de top 4 zullen eindigen. De laatste thuismatch zal hij evenwel niet meemaken. De Oostenrijker Pavao Pervan krijgt een plaats onder de lat.