Koen Casteels duikt met Wolfsburg de Champions League in

Koen Casteels is met Wolfsburg aan een sterk seizoen bezig, maar met matchen tegen Leipzig en Mönchengladbach op de laatste 2 speeldagen werden ze niet gespaard door de kalendermaker.

Wolfsburg had het geluk dat concurrent Frankfurt in de vooravond verrassend verloor bij het al lang gedegradeerde Schalke 04. Gesterkt door die prestatie kwam het sterk voor de dag tegen Leipzig, dat nog een puntje nodig had voor de vicetitel.

Philipp was voor de rust de held van Wolfsburg, met een schitterende knal in de winkelhaak en opportunistische goal in de extra tijd, waarbij hij profiteerde van een dekkingsfout.

In de 2e helft zette Leipzig een comeback op poten. De 2-2 van Sabitzer vanaf de stip kwam er pas na interventie van de VAR. Met dat gelijkspel konden beide teams uiteindelijk leven.