Hugo Broos is de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika

Hugo Broos zat zonder werk sinds hij in het voorjaar van 2019 vertrok bij KV Oostende, waar hij sportief directeur was. Nu gaat hij opnieuw aan de slag bij Zuid-Afrika, de nummer 75 op de FIFA-ranking.

Dat de Zuid-Afrikanen bij Broos kwamen aankloppen, is op zich geen grote verrassing. De viervoudige trainer van het jaar in België geniet veel aanzien in Afrika sinds hij in 2017 Kameroen naar de eindzege loodste in de Africa Cup.

In Zuid-Afrika volgt Broos Molefi Ntseki op, die in maart de bons kreeg nadat hij er niet in geslaagd was het land naar de eindronde van de Africa Cup te loodsen.

Broos zal snel aan de slag moeten bij zijn nieuwe werkgever, want volgende maand staat de tweede kwalificatieronde voor het WK 2022 op het programma.

"Ik ben heel trots om de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika te zijn", reageert Broos. "Ik wil bouwen aan een nieuwe, jongere ploeg. Op dat vlak kan Kameroen een voorbeeld zijn. Dat heb ik daar ook gedaan. Jonge spelers zijn meer gemotiveerd en hebben meer honger."

"Na de niet-kwalificatie voor de Africa Cup is het de moment om aan iets nieuws te beginnen. Maar bij de volgende editie van het toernooi zullen we klaar zijn om een rol van betekenis te spelen. Intussen zullen we er alles aan doen om ons te plaatsen voor het WK."