Stuwen Gentse proffen (en ketonen) Brys en Van Zandweghe naar goud in Tokio?

"Uiteindelijk blijkt uit het resultaat op het EK dat alles gerendeerd heeft. En het is vooral een stap in de goeie richting voor de Spelen in Tokio".

"De krachttraining is veel meer gestructureerd bijvoorbeeld", zegt Boone. "We hebben de expertengroep rond de roeiers uitgebreid. En ook ingezet op specifieke voeding en sportpsychologie."

Jan Bourgois beaamt: "We wisten wel dat er goed getraind was, natuurlijk."

"Dat eerste EK, dat eerste toernooi, dat was een beetje in het duister tasten", gaat Jan Boone van start. "We hebben onze werking sinds mei wel op poten gezet, de trainingsschema's naar onze hand gezet. Maar we wisten helemaal niet waar we stonden ten opzichte van de concurrenten".

De "marginal gains" maken het verschil

"We moeten focussen op die kleine verschillen", zegt Bourgois. "Ik verwacht dat we in Tokio met vijf, zes boten binnen dezelfde seconde zullen zitten. En dan gaan de marginal gains het verschil maken. We mogen hopen en dromen van een medaille en zelfs van goud in Tokio."

"Ze hebben niet gewonnen omdat ze in de eerste 1.000 meter de Italianen niet konden bijhouden. Daarom halen we er een biomechanicus bij om dat begin van de race te analyseren."

"Het is ook cruciaal om een echt team rond de roeiers te bouwen", zegt Bourgois nog. "Hen als groep laten functioneren én optimaal begeleiden, dat is ons doel."

"Je kunt het effect ervan natuurlijk niet meten", vult Bourgois aan, "maar de roeiers geven subjectief aan dat het hen geholpen heeft. Al is het maar een psychologisch effect, ook dat is belangrijk."

"Twee van de experten die we binnen het team hebben geïntroduceerd zijn voedingsspecialiste Stephanie Scheirlynck en inspanningsfysioloog Peter Hespel", aldus Boone. "Zij hebben de roeiers begeleid in het gebruik van ketonen voor dit EK. Dat is duur, maar Sport Vlaanderen ondersteunt dat momenteel in verschillende sporten".

"We kijken over het muurtje"

Boone - professor trainingsleer - neemt dan weer ervaring mee uit het wielrennen. "En dat nemen we zeker mee, we kijken over het muurtje", zegt hij. "Zo gaan we - net als in het wielrennen - meer op vermogen trainen."

Jan Bourgois heeft als professor inspanningsfysiologie zelf een roeiverleden. Van 1988 tot 2012 begeleidde hij de nationale junioren. Daarna nam Jan Boone het van hem over. Beiden hebben ook in andere sporten hun sporen verdiend. Zo werkte Bourgois ook als physical coach samen met basketbalclub BC Oostende en met voetbalteam AA Gent.

Met twee boten richting Tokio

"Wat er goed was gaan we proberen te bewaren richting Tokio", zegt Jan Boone. "We gaan vooral een aantal kleine zaken aanpassen. Zo willen we bijvoorbeeld werken aan de acclimatisatie in de aanloop naar Tokio. Dat kan hier perfect in het lab van de Gentse universiteit."

"Brys en Van Zandweghe zijn al geselecteerd voor de Spelen, dat is de hoofdfocus", aldus Bourgois. "Maar het is de bedoeling om nog een tweede boot geselecteerd te krijgen. We gaan stages organiseren met de verschillende roeiers die in aanmerking komen."

"In mei is er in Luzern, nog een olympisch kwalificatietoernooi", vult Boone aan. "Daar moet het gebeuren."