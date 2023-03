"Hij sprong als een spartelende vis", dit is het verhaal achter de Fosbury Flop

Dick Fosbury ontketende met zijn "flop" een revolutie in het hoogspringen. Zijn alternatief voor de schaarsprong duwde de sport naar nieuwe hoogtes. Dit is zijn verhaal.

Wie in de turnles al eens aan hoogspringen heeft gedaan, zal daarbij ongetwijfeld een schaarsprong gebruikt hebben, waarbij je je 2 benen als een schaar over de lat "knipt". Die techniek was ook jarenlang het populairst bij de beste hoogspringers, tot die werd ingehaald door de rolsprong. Bij een rolsprong krul je je lichaam met het gezicht naar beneden over de lat. Omdat het niet evident was om dan weer op je voeten te landen, werd een mat aan de andere kant van de lat gelegd. En dat maakte de weg vrij voor een echte revolutie in het hoogspringen: de Fosbury Flop.

Als een spartelende vis over de lat

Dick Fosbury was als scholier een matige hoogspringer. Hij had vooral problemen met de moeilijke coördinatie van de rolsprong en raakte zelfs niet eens over 1,5 meter. Fosbury greep terug naar de oude schaarsprong, waarbij je je benen eerst over de lat gooit en daarna de rest van je lichaam. Toen hij op een dag per ongeluk eerst zijn schouders en dan zijn benen de lucht ingooide, merkte hij dat dat niet eens zo'n slecht resultaat gaf. Fosbury verfijnde de techniek en sprong plots over 1,90 meter, een Amerikaans scholierenrecord. Een plaatselijke krant schreef: "Fosbury spartelde als een vis over de lat." Spartelen ofwel flopping in het Engels. De Fosbury Flop was geboren.

Standbeeld van Dick Fosbury aan zijn alma mater in Oregon.

Een tweede vernieuwing: de aanloop

Naast de techniek om over de lat te springen, veranderde Fosbury ook de aanloop. Door in een boog naar de lat te lopen, kon hij meer snelheid maken. Volgens de legende liep Fosbury in een boogje, om een boom op zijn trainingsveld te vermijden, maar die vorm kwam er wellicht door de schuine wachtrij van springers op de training. Fosbury ontdekte wel dat hij de plaats van zijn afsprong moest aanpassen naarmate de lat hoger ging. Je gevoel zegt dat je dichter op de lat moet springen, maar in werkelijkheid moet je juist wat meer afstand nemen.

De aanloop geanalyseerd (uit het programma Wereldrecord)

Fosbury Flop wordt de norm