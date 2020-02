Spitsenprobleem voor Atletico: Morata vergezelt twee collega's in ziekenboeg

De 27-jarige Morata blesseerde zich afgelopen zaterdag tijdens de verloren stadsderby tegen Real Madrid (1-0). De Spanjaard moest kort na de rust naar de kant. Een onderzoek bracht aan het licht dat hij een spier in zijn rechterbeen heeft bezeerd.

Atletico heeft niet laten weten hoelang Morata buiten strijd zal zijn, maar voor trainer Diego Simeone is zijn blessure alvast een serieuze domper, want ook Diego Costa en Joao Felix liggen momenteel in de lappenmand.

Simeone kan wel opnieuw rekenen op Yannick Carrasco, die tijdens de wintermercato terugkeerde van het Chinese Dalian Yifang. De Rode Duivel mocht meteen invallen tegen Real, maar kon zich niet laten opmerken.