Mathieu van der Poel: "Ik hoef niet vanaf de start weg te rijden"

Mathieu van der Poel (25) is het gewoon om als grootste kanshebber aan de start te staan.

"De aanloop naar een wereldkampioenschap blijft toch speciaal, omdat die wedstrijd zo uniek is", vertelt de titelverdediger die weinig last heeft van zenuwen. "Met de jaren minder en minder en daar ben ik blij om. Ik voel me echt ontspannen."

"Vorig weekend (in de Wereldbeker in Hoogerheide, red) heb ik laten zien dat ik weer over die specifieke crossskills beschik. Dat is het belangrijkste voor mij."

Van der Poel stapelt dit seizoen de zeges weer op en toch pakt hij het anders aan. Hij gaat niet meer elke cross een uur voluit. "Ja, omdat ik me niet een hele veldrit wilde doodrijden. Dat geeft me vertrouwen, dan hoef ik me zondag niet druk te maken als de wedstrijd halverwege nog niet beslist is."

Voor welk recept kiest Van der Poel op het WK? Spreekt hij meteen zijn turbo aan of laat hij zijn V12 eerst warmdraaien? "Dat hangt wat van het verloop af, maar dit seizoen heb ik vaak tot halverwege gewacht om mijn aanval in te zetten. Ik hoef niet meteen vanaf de start weg te rijden."