De Belgen geloven allemaal in een wereldtitel: "Maar Mathieu is de bepalende factor"

Vanochtend hebben de 7 Belgen die zondag het WK bij de elite afwerken in Dübendorf de pers te woord gestaan. Een heel pak Belgen gelooft in een wereldtitel, de een al wat meer dan de ander. Dan moeten ze wel afrekenen met topfavoriet Mathieu van der Poel. "We moeten bij hem blijven tot in de finale en dan zien wat er mogelijk is", verwoordt Eli Iserbyt het strijdplan.

Van Aert: "Mijn WK-kans is nog nooit zo klein geweest"

"Of ik wereldkampioen kan worden? Dat kan altijd, maar de kans is nog nooit zo klein geweest. Ik houd er niet echt rekening mee. Dat zou een verrassing zijn voor iedereen. Normaal word je wereldkampioen als je een perfecte aanloop hebt gehad. Daarom heb je nog niet veel crossen gewonnen, maar je moet de week ervoor laten zien dat je er dicht tegen aanleunt. En dat is nog niet het geval geweest. Er is maar 1 ding zeker: als het gebeurt, zal er heel veel misgelopen zijn bij de andere jongens." "Dat ik hier sta is toch wel een beloning voor mijn harde werk. Het is leuk voor het moreel om weer op het hoogste niveau te zijn. Ik heb mooie herinneringen aan het WK." "Hoe wij Mathieu kunnen verslaan? Hij is heel sterk. Het probleem is dat je heel veel plannen kan maken, maar als het een eerlijk parcours is en hij trekt door, dan moeten we gewoon mee kunnen. En daarvoor denk ik dat we 2 renners hebben die al getoond hebben dat ze dat kunnen: dat zijn Toon en Eli. Zij hebben een goede dag nodig. En op een WK zal Mathieu sowieso iets sneller zenuwachtig worden dan op een andere cross. Daar ligt onze kans. Al geef ik ook toe dat die niet heel groot is."

Merlier: "Als alles meezit, kan ik wereldkampioen worden"

"Als alles meezit, geloof ik in de wereldtitel. Dan moet ik eerst en vooral een superdag hebben en het koersverloop moet in mijn voordeel zijn. En dat houdt dan eigenlijk pech in voor Mathieu. Want het zal een eerlijk parcours zijn." "Ik hoop dat vader Adrie van der Poel gelijk heeft dat hij mij misschien wel de verrassing noemt. Dan zal ik een goed WK gereden hebben. Ik weet wel niet of ik echt een grote motor heb, maar ik kan wel met een groot mes rijden. Als ik mijn dag heb, kan ik zeker aanklampen. Ik hoef de koers niet te maken."

Aerts: "Ik heb dit seizoen Mathieu al kunnen kloppen"

"Ik kan heel misschien wereldkampioen worden. Maar dat zal vooral van Mathieu van der Poel afhangen en de dag die hij heeft. Als er dan toch kansen zijn, is het voor ons heel belangrijk om een uitstekende en misschien wel de beste dag van ons leven te hebben. Daar hopen we allemaal op en daar heb ik ook voor gewerkt. Maar dat komt niet op bestelling." "Mathieu wint eigenlijk al zijn koersen. Het feit dat ik 1 keer heb kunnen winnen van hem dit seizoen, geeft me net dat ietsje meer vertrouwen. Ook in Namen kon ik tot in de laatste ronde bij hem blijven en ei zo na de overwinning nemen. Dat is een extra boost richting zondag." "We hebben het parcours nog niet ervaren. Als het een zwaar parcours is, ben je meer op jezelf gericht. Anders is het zaak van geen domme dingen te doen en mijn ploegmaats en Mathieu in het oog te houden." "We dachten dat het een snel parcours zou worden, zodat we als ploeg iets konden aanrichten. Nu blijkt het toch lastiger, dus is het toch misschien meer individueel gericht. Straks gaan we het parcours bekijken en dan volgt er zeker nog een vergadering en bespreking." "Een zompig parcours is iets voor mij. En als er dan nog hier en daar een loopstrook bijkomt, is dat alleen maar in mijn voordeel, zeker ten opzichte van Mathieu. Maar het is en blijft cross. De sterkste renners komen altijd naar boven."

Iserbyt: "Mathieu wordt de bepalende factor voor de Belgen"

"Ik doe mee, dus ik kan zeker wereldkampioen worden. Ik ben ook in goeie vorm. Maar de bepalende factor is voor een beetje Mathieu van der Poel. Het is aan ons om in topvorm aan de wedstrijd te beginnen. En voor mezelf is dat wel het geval." "Ik denk dat het aan ons is om Mathieu zijn ding te laten doen en bij hem te blijven tot in de finale. En dan kunnen we zien wat er mogelijk is. Maar erbij blijven is een beetje moeilijk dit seizoen. Ik hoop dat dat zondag iets langer kan. Ik denk dat dat de enige manier is om hem iet of wat nerveus te maken. Ik zou zelf niet beginnen te demarreren of aanvallen, want Mathieu is zo goed dat hij alles toe rijdt."

Sweeck grapt: "Ze hadden hier misschien nog een ponton kunnen leggen"

"Na het BK denk ik dat ik ook het WK kan winnen. De conditie is er en ik was er al een aantal keer kort bij bij Mathieu. Of het zo ook wordt, hangt in de eerste plaats af van de start. Dat zorgt ervoor of je snel in de wedstrijd bent of niet. Dan is het zaak van een goed gevoel te krijgen en Mathieu zo lang mogelijk te volgen. Hopelijk krijgt hij dan wat stress of begint hij fouten te maken."

Vanthourenhout: "In het begin iets betekenen voor de ploeg"