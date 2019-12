Niet Lewis Hamilton, maar cricketspeler Stokes is Sportpersoonlijkheid van het Jaar

De verkiezing van Sportpersoonlijkheid van het Jaar wordt in Groot-Brittannië georganiseerd door de BBC. Tijdens een tv-uitzending konden de kijkers hun stem uitbrengen.

De 3 supergenomineerden waren Lewis Hamilton (wereldkampioen F1), atlete Dina Asher-Smith (wereldkampioene op de 200 meter en de vicewereldkampioene op de 100 meter) en cricketspeler Ben Stokes.

De 28-jarige Stokes hielp in juli Engeland aan een eerste wereldtitel in het cricket. Dat was voor eigen volk in Londen. Stokes werd toen verkozen tot "Man van de Match" in een historische finale tegen Nieuw-Zeeland, die liefst 8 uur duurde.

In het gala van de Sportpersoonlijkheid van het Jaar haalde Stokes het voor Hamilton (2e) en Asher-Smith (3e). Ook vorig jaar eindigde Hamilton 2e, achter Tour-winnaar Geraint Thomas. De F1-ster won de trofee enkel in 2014.

De andere sporters die dit jaar op de shortlist stonden, waren voetballer Raheem Sterling, wereldkampioene zevenkamp Katarina Johnson-Thompson en rugbylegende Alyn Wyn Jones.