Tom Boudeweel: "Bestaat Sporting Lokeren nog als het weer degradeert?"

De laatste gevestigde waarde die twee jaar na mekaar zakte, was KV Kortrijk. In het seizoen 1998-1999 eindigde het team als 17e en voorlaatste in de hoogste afdeling, een jaar later werd een 16e plaats de club fataal in de toenmalige tweede klasse.

Na 4 seizoenen in derde klasse en nog eens 4 seizoenen in tweede klasse maakte KV Kortrijk in het seizoen 2008-2009 zijn rentree in de eerste klasse. Om daar nu nog altijd een woordje mee te spreken.