Vreven: "Lokeren speelde niet als degradatiekandidaat, maar als degradant"

Vreven: "Verdiend verloren tegen Roeselare"

Met Stijn Vreven aan het roer telt Lokeren in 1B 1 op 9. Het sprokkelde een puntje tegen Beerschot en verloor daarna tegen OH Leuven en gisteren tegen Roeselare.

Vreven en de spelers moesten het gisteren gaan uitleggen aan de fans. “Het lijkt me normaal dat de supporters emotioneel reageren na zo’n prestatie", zegt Vreven aan Proximus Sports. "Lokeren speelde niet als een degradatiekandidaat, maar als een degradant. Dat is meer dan pijnlijk."

"De prestatie op zich? Voetbaltechnisch kon het nog. Maar we speelden niet met ons hart en dat is erg. We moeten eerlijk zijn: we hebben gisteren verdiend verloren tegen Roeselare."

"Er zit te weinig intensiteit en passie in het team, de kopjes gaan heel snel omlaag als er iets negatiefs gebeurt. Maar het grootste probleem is dat we maar 45 minuten kunnen voetballen en dan is het op.”

“In voetbal gaat het niet alleen over kwaliteit, maar ook over mentaliteit. Die 2 zaken moeten matchen. We kwamen op alle gebieden tekort vanavond. Dit is onverklaarbaar en onvergeeflijk."