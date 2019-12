Guardiola zwaait met lof: "Leicester City doet het echt ongelooflijk goed"

Leicester City, de verrassende kampioen van 2016, is momenteel de dichtste belager van het schijnbaar ongenaakbare Liverpool. De club van Dennis Praet en Youri Tielemans volgt na 14 speeldagen wel al op 8 punten van de leider. "Sinds Brendan Rodgers het roer overgenomen heeft, is Leicester anders gaan voetballen", stelt Josep Guardiola vast.

"Dat hebben we vorig seizoen al gemerkt toen we tegen hen speelden en ze zijn goed blijven presteren. Momenteel doet Leicester het echt ongelooflijk goed. Het is altijd mooi wanneer er verschillende teams meestrijden."

Met zijn eigen team moet Guardiola inmiddels al 11 punten toegeven op Liverpool. Aanvallend loopt het stroef en Man.City kon ook al 4 matchen op rij de nul niet houden. Toch lijkt de Spanjaard zich daarover geen zorgen te maken. "Kijk naar de wedstrijd: Newcastle had 2 schoten op doel waarvan er eentje binnen ging", weet Guardiola.

Bij City is het ook hopen op een snelle terugkeer van aanvaller Sergio Agüero, die sukkelt met een dijblessure. "Dinsdag tegen Burnley zal hij er al zeker niet bij zijn en ook de derby tegen United komt te vroeg. Daarna zullen we zien", klinkt het.

Manchester City heeft de komende weken een pittig programma in de Premier League. Na de stadsderby tegen United treffen De Bruyne en co ook nog Arsenal (uit), Leicester City, Wolverhampton (uit) en seizoensrevelatie Sheffield United. Tussendoor is er ook nog de CL-match tegen Dinamo Zagreb en de League Cup-wedstrijd tegen Oxford United.