Prosinecki (ex-Standard) moet weg als bondscoach van Bosnië

Robert Prosinecki was in september zelf al opgestapt bij Bosnië-Herzegovina, na een nederlaag tegen Armenië. Toch liet hij zich overhalen om de rit nog uit te zitten. Bosnië eindigde slechts 4e in zijn groep met Italië, Finland en Griekenland, maar mag dankzij de Nations League toch naar de play-offs.

Die wedstrijden zal Bosnië zonder Prosinecki afwerken. "We willen hem bedanken voor zijn professionele werk en betrokkenheid", luidt de korte en droge mededeling van de bond. Safet Susic, die Bosnië naar het WK 2014 loodste, zou al klaarstaan om Prosinecki te vervangen.

Voor Prosinecki is het in ieder geval een nieuwe tegenslag in zijn carrière als trainer. Die is voorlopig lang niet zo glansrijk als zijn spelerscarrière, die hem onder meer tot bij Real Madrid, Barcelona en in zijn nadagen Standard voerde.