Odjidja werd al 8 keer uitgesloten in JPL: "Dan is er toch een probleem"

Zondag moet KAA Gent het zonder Vadis Odjidja zien te rooien op bezoek bij KRC Genk. De aanvoerder van Gent moet geschorst toekijken na zijn uitsluiting tegen Standard.

Het is al de achtste keer dat Odjidja uitgesloten werd in 225 matchen in de Jupiler Pro League. En dat is veel. Odjidja kijkt elke 28 wedstrijden tegen 1 rode kaart aan. Hij is de eerste speler dit seizoen die twee keer vroeger moet gaan douchen.

Er is slechts één speler die sinds 2000 meer werd uitgesloten dan Odjidja en dat is Mahamoudou Kéré. De beenharde verdediger van Charleroi verzamelde tussen 2000 en 2010 12 rode kaarten. Sinds Odjidja zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League werden enkel Denis Odoi en Antonio Ghomsi ook 8 keer uitgesloten.