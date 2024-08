LIVE: Meteen een examen op Spaans grondgebied met bergrit en aankomst bergop

4 beklimmingen

We kunnen deze etappe eigenlijk in 2 delen opsplitsen. Vrijwel meteen na de start duikt er al een bergje van 2e categorie op. Dat is de ideale springplank voor aanvallers.



Is hun plannetje daarna nog niet succesvol, dan biedt de Alto de Piornal een nog veel betere kans om weg te fladderen. Dat is meteen een col van 1e categorie.



We ronden er de top na 50 kilometer en dan wacht een lang tussenstuk waarbij duidelijk zal worden hoe de kaarten liggen. Is de jacht ginds geopend door het peloton of krijgen de vluchters voldoende speelruimte?



Een heuvel van 3e categorie leidt de slotklim in. De Pico Villuercas is echt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Wie zijn huiswerk niet gemaakt heeft, kan in de laatste 5 kilometer met zijn gezicht tegen de muur lopen. Letterlijk en figuurlijk.