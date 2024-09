Mythische Lagos de Covadonga is vandaag het orgelpunt van loodzware Vuelta-etappe

Het menu van de dag

Het peloton wacht vandaag een tocht van 181 kilometer. Vanaf startplaats Luanco trekken de renners mondjesmaat de Asturische bergen in.



Na 70 kilometer is de Mirador del Fito (cat. 1) de eerste hindernis van de dag. Daar moet 7 kilometer geklommen worden met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1 procent. Daarna is het de beurt aan de Collado Llomenia (7,6 km aan 9,3%).



Het orgelpunt van deze etappe is de beklimming richting Lagos de Covadonga, zeg maar de Meren van Covadonga. De intussen mythische col (12,5 km aan 6,9%, maar ook stroken van meer dan 15%) staat al voor de 23e keer op het Vuelta-menu, in 2021 voor het laatst. Toen mocht Primoz Roglic juichen aan de finish. Brengt de klim hem vandaag opnieuw geluk (en de leiderstrui)?