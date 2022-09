LIVE: Kan Evenepoel vandaag standhouden in de Sierra Nevada?

In het peloton gaat Wilco Kelderman tegen de vlakte. De Nederlander zet zich snel weer recht en kan zijn tocht vervolgen. Hij staat momenteel op een 8e plaats in het klassement op 6'56".

12 uur 20. D-Day in de Vuelta? Houdt Remco Evenepoel vandaag stand in het Spaanse hooggebergte? Dat is de hamvraag. De rode trui kreeg gisteren een tikje van concurrent Roglic en zal zich vandaag mogen verwachten aan een resem nieuwe aanvalspogingen. De Sierra Nevada is de zware slotklim die het meeste angst inboezemt. Evenepoel begint aan de rit met een voorsprong 1'49" op Primoz Roglic. Enric Mas is derde op 2'49". .