Roglic neemt revanche op Cort op "Spaanse Muur van Hoei"

Rit 11 in de Vuelta in een notendop

Bekijk de spannende ontknoping in Valdepeñas de Jaen

2 Belgen in de vlucht, geen bisnummertje voor Cort

"Ik voelde me eigenlijk niet zo goed", verklapte Primoz Roglic vlak na de finish aan een ploegmaat. Een angstaanjagende gedachte, want de Sloveen was op de steile muur naar de finish duidelijk de sterkste, ook al deed Enric Mas een verdienstelijke poging om hem het vuur aan de schenen te leggen.

De honger bij de twee tenoren zorgde ervoor dat vluchter Magnus Cort in de laatste rechte lijn alsnog werd gegrepen, in tegenstelling tot de 6e etappe, toen Roglic net te laat kwam om de Deen te overrulen.

Cort was de sterkste van een vluchtersgroepje, met daarbij ook de Belgen Harm Vanhoucke en Edward Planckaert. Zij moesten er op de klim van 2e categorie op een twintigtal kilometer van het einde af.

Wie er toen al lang niet meer bij was, was Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Fenix had graag zijn totaal van 2 zeges nog aangedikt, maar een griepje beslist daar anders over. Philipsen heeft zijn koffers gepakt en richt zich nu op de rest van het seizoen.