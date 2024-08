LIVE: Ghekiere snelste op eerste beklimming en verstevigt bolletjestrui, die enkel Pieterse nog kan overnemen

Huzarenstukje van Vollering?

Demi Vollering heeft het geel zeker nog niet uit haar hoofd gezet. "De rit van gisteren heeft me een goed gevoel gegeven", vertelde ze. "Ik voelde me fysiek goed en had niet veel last meer van mijn val. Maar de klim was gisteren niet steil genoeg om het verschil te maken."



"Ik heb wel een keer aangevallen om Kasia (Niewiadoma, red.) nerveus te maken. Nadien bleef ze de hele tijd maar omkijken en daar haal ik vertrouwen uit."



"Vandaag zijn de cols lastiger en langer. Hopelijk kan ik daar het verschil maken. Ik ga alles geven wat ik in me heb. Het wordt spannend."