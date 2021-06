Stefan Küng zet openingstijdrit in Zwitserland naar zijn hand, Vermeersch knap 8e

Tom Dumoulin maakt rentree met 16e plaats

Het was in deze tijdrit vooral uitkijken naar Tom Dumoulin. De Nederlander maakte na een sabbatperiode zijn comeback in het peloton. Dumoulin kon in zijn voorbereiding op de Spelen in Tokio wel geen podium pakken, hij finishte uiteindelijk als 16e.

Nog een Nederlander die zijn rentree vierde was Mathieu van der Poel. Hij was de afgelopen maand te bewonderen op zijn mountainbike. Bij zijn eerste koers op de weg sinds de Ronde van Vlaanderen werd de Nederlander 25ste op 38 seconden.

In een natte tijdrit was het de Zwitser Stefan Bissegger die al vroeg de snelste tijd neerzette. Hij nam de plaats van Jungels over in de hotseat. Vervolgens was het lang wachten, zelfs ex-wereldkampioen Rohan Dennis kwam niet in de buurt.

Het was wachten op Europees kampioen Stefan Küng om het vuur aan de schenen van zijn landgenoot te leggen. Küng reed uiteindelijk 4 seconden sneller dan Bissegger. In het vervolg van de tijdrit kwam niemand meer in de buurt.