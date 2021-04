Rohan Dennis blaast iedereen weg in proloog Romandië, volledig Ineos-podium

17:23 17 uur 23. Ineos 1,2 en 3. Cavagna komt nipt boven de tijd van Porte aan. Thomas zet de puntjes op de i voor Ineos en kleurt als 2e mee het Ineos-podium. . Ineos 1,2 en 3 Cavagna komt nipt boven de tijd van Porte aan. Thomas zet de puntjes op de i voor Ineos en kleurt als 2e mee het Ineos-podium.

17:22 -3" voor Cavagna. Cavagna komt als eerste door aan het tussenpunt. Kan hij Dennis overbluffen?

17:21 17 uur 21. Hirschi wordt toch nog 6e na een uitstekende klim. Kan hij deze week zijn graantje nog eens meepikken?



17:20 17 uur 20. Het is een beetje noch vlees noch vis voor Hirschi vandaag. Had hij gehoopt op meer of was dit slechts een verplicht nummertje?

17:18 17 uur 18. TGV Cavagna op de rails. Kan Cavagna zijn stormachtige ontwikkeling tegen de klok vandaag voortzetten. Hij werd dit jaar al 2e in Catalonië en 2e in Parijs-Nice.

17:14 17 uur 14. 5 minuten smullen. De komende 5 minuten passeren er heel wat bekenden de revue. Onze jonge landgenoot en sprinttalent Meeus is de eerste die van wal mag steken. Marc Hirschi en Sepp Kuss mogen meeglijden in zijn zog.

Als het jeugdige drietal gaan vliegen is, komen er twee serieuze uitdagers van Cavagna ten tonele. Cavagna en zijn ploegmakker Thomas lijken als enige in staat om Dennis nog het vuur aan de schenen te leggen.

17:05 17 uur 05. Alex Dowsett van Israel Start-Up Nation is de volgende die in het offensief trekt. In zijn carrière sprokkelde hij al een handjevol ereplaatsen en overwinningen op zijn tijdritfiets. Kan de Brit Dennis laten zweten op het winnaarsbankje?

17:03 17 uur 03. Ineos 1 en 2. 1 en 2 voor Australië, 1 en 2 voor Ineos Grenadiers. Richie Porte rijdt een dijk van een beklimming en mag naast zijn ploegmakker in de "hot-seat" zetelen.

16:59 + 13" voor Porte. Richie Porte begint conservatief aan zijn proloog. De 36-jarige Australiër van Ineos Grenadiers kietelt voorlopig niet aan de broek van zijn ploegmakker.

16:54 16 uur 54. Retro Tony Martin? De 36-jarige Tony Martin bewees in het verleden dat een avontuurtje tegen de klok spek voor zijn bek is. Kan hij zijn oude gloriedagen vandaag nog eens achterna. Het is zijn eerste wedstrijd na anderhalve maand pauze door een elleboogbreuk. (lees hieronder meer)

16:47 16 uur 47. Daar is Ineos opnieuw. Richie Porte maakte dit jaar de overstap van Trek-Segafredo naar Ineos Grenadiers. Bij Ineos Grenadiers proberen ze doorgaans allemaal tegen de klok. Werpt de tijdrit-cultuur van zijn nieuwe ploeg ook bij hem de vruchten af?

16:41 16 uur 41. Ganna 6e. Ganna glijdt over de laatste beklimming, maar schijnt bedriegt. De Italiaan komt pas als 6e over de finish. Dennis smeert de wereldkampioen 14 seconden aan.

16:39 16 uur 39. Ganna werd de afgelopen 2 jaar enkel geklopt door een Belg in een tijdrit. Eerst Evenepoel en dan Van Aert betekenden het begin en het einde van 7 opeenvolgende overwinningen. Neemt er iemand het stokje der Belgen over?

16:39 16 uur 39. Ganna gaat op zoek naar zijn ploegmakker. Is er een broedermoord in de maak? Filippo Ganna slijpt alleszins zijn messen. Kan de wereldkampioen tijdrijden de voorlopig onaantastbare tijd van zijn ploegmakker Dennis aanvallen?

16:31 16 uur 31. Froome komt pas als 80e aan. Ter info: Er zijn 88 renners aangekomen. Dit is geen goed begin voor de man van Israel Start-Up Nation.