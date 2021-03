Tony Martin houdt elleboogbreuk over aan valpartij met Roglic

Tony Martin ging op 35 kilometer van de streep in Bollène samen met ploegmaat Primoz Roglic tegen de vlakte. De geletruidrager kon zijn weg voortzetten, Martin niet. De Duitser probeerde nog even om op zijn fiets te kruipen, maar was duizelig en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Nu blijkt dat hij aan de crash een elleboogbreuk heeft overgehouden. De 35-jarige Duitser mist zo goed als zeker de Ronde van het Baskenland (5-10 april).