Jordi Meeus: "Met Politt en Ackermann in je treintje doe je extra je best"

In de podcastreeks Jonge Wolven voor Sporza Koers ging Christophe Vandegoor langs bij Jordi Meeus, de eerste Belg bij Bora-hansgrohe. "Best spannend als je Ackermann, Oss en Sagan ziet binnenkomen", zegt Meeus.

"Ik zat te wachten op mijn stoeltje bij eerste meeting"

Jordi Meeus ruilde SEG Racing in voor het sterrenensemble van Bora-hansgrohe. In de podcast met Christophe Vandegoor vertelt hij met plezier over de eerste kennismaking met zijn nieuwe ploegmaats. "Ik ben samen met Wilco Kelderman naar Duitsland gereden met de auto. We hadden afgesproken in Maasmechelen, dat was het eerste spannende momentje, want Kelderman is toch niet de eerste de beste. Maar dat ging meteen heel vlot, we hebben leuke gesprekken gehad." "Ik ben iets vroeger dan afgesproken naar de eerste meeting gegaan, want ik wou niet als laatste toekomen. Dan zat ik op mijn stoeltje te wachten en zie je Ackermann, Oss en Sagan toekomen. Dat was spannend."

Ik weet niet of het hem ingefluisterd wordt, maar Sagan ging langs bij elke nieuwe renner voor een babbeltje.

"Na de meeting en het eten hebben we samen iets gedronken en dan beginnen de gesprekken. Ik weet niet of het hem ingefluisterd wordt, maar Sagan ging langs bij elke nieuwe renner voor een babbeltje."

"Als je er niet in zit, dan lijkt het speciaal om naast Sagan te fietsen op training, maar ik had me er mentaal op voorbereid. En dan merk je dat die grote namen dezelfde interesses hebben en ook nieuwsgierig zijn naar mijn gevoel."

In de Ster van Bessèges kreeg Meeus ook meteen een boost. "Ackermann zei dat hij niet top was en van hem mocht ik mijn kans gaan in de eerste rit. Dat is even spannend, maar je moet snel de knop omdraaien."

"En dan zie je Ackermann, Politt en Pöstlberger in je treintje rijden en dan doe je extra je best. Dat zijn mannen waar je naar opkijkt." Meeus sprint naar plaats 6. "Ik moest nog naar het podium voor de jongerentrui en in de bus kreeg ik felicitaties van de ploegmaats en de ploegleiders."

"Sagan behoort nog tot top 5 van peloton in mijn ogen"

Meeus is een snelle man, maar in de toekomst wil hij ook mikken op de klassiekers. "Maar als jonge renner doe je daar niet van de ene dag op de andere mee voor de zege. In een sprintrit is het iets makkelijker om een uitslag te rijden", beseft Meeus. "Kuurne, Nokere en Bredene mag ik rijden en krijg ik mijn kans. Dat bewijst dat de ploeg mij daarin wil laten groeien. Echte stress of druk voel ik nog niet, de ploeg weet ook dat ik een jonge renner ben. Ik probeer de kansen die ik krijg te grijpen." Wat denkt Meeus van Sagan? "Ik verwacht nog iets van Peter. Zijn uitslagen zijn nog top, maar het winnen lukt wat minder makkelijk. Maar hij behoort nog bij de top 5 van het peloton in mijn ogen."

"Bij eerste profkoers hing ik hele dag tussen mijn kader"

Dankzij zijn trainer bij SEG Racing komen we in de podcast nog een leuke anekdote te weten over zijn eerste profkoers voor SEG Racing: Veenendaal-Veenendaal in augustus 2017. Meeus lacht als hij de anekdote moet vertellen. "Ik kwam van de elite zonder contract. Ik ging met goeie moed, maar ik heb daar de hele dag tussen mijn kader gehangen. Toen kwam de Postbank, een bekende helling in Nederland van nog geen anderhalve kilometer en toen werd ik er gewoon afgereden." "Ik ben nog tussen de auto's teruggekeerd, maar toen het weer op de kant ging moest ik lossen." Meeus moet afstappen. "Dat was niet abnormaal, maar ik had het minder extreem verwacht." "Maar ik heb me nooit zorgen gemaakt. Jaar na jaar heb ik goeie stappen gezet dankzij goeie trainingen en er iets voor te leven. Als ik echt mag dromen, dan zou ik graag Vlaanderen of Roubaix winnen. Maar als ik gewoon meedraai en elk jaar mijn koersen kan winnen zal ik ook gelukkig zijn op en naast de fiets."

