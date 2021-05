Vluchters Dombrowski en De Marchi verdelen de buit, Evenepoel verliest handvol seconden

Fase per fase

17:22 17 uur 22. Nu komt Nibali pas binnen, samen met Buchmann, Soler en Hindley, de nummer 2 van vorig jaar. . Nu komt Nibali pas binnen, samen met Buchmann, Soler en Hindley, de nummer 2 van vorig jaar.

17:21 17 uur 21. Het verlies van Evenepoel is uiteindelijk 11 seconden. Ook Yates, Bardet en Dan Martin zaten in dat groepje. . Het verlies van Evenepoel is uiteindelijk 11 seconden. Ook Yates, Bardet en Dan Martin zaten in dat groepje.

17:21 17 uur 21. Evenepoel lijkt het verlies te beperken tot een 15-tal seconden. Bernal neemt de groep met toppers op sleeptouw, voor Vlasov, Landa en Carthy. . Evenepoel lijkt het verlies te beperken tot een 15-tal seconden. Bernal neemt de groep met toppers op sleeptouw, voor Vlasov, Landa en Carthy.

17:20 17 uur 20. Roze voor De Marchi. De Marchi beperkt het verlies en verzekert zich van het roze. Toch ook een mooi moment voor de Italiaan. De renners druppelen een voor een binnen, met Vervaeke op de 4e plaats. . Roze voor De Marchi De Marchi beperkt het verlies en verzekert zich van het roze. Toch ook een mooi moment voor de Italiaan.

17:19 17 uur 19. Behoedzaam in de gladde straten van Sestola komt Dombrowski binnen, voor de grootste zege van zijn carrière. . Behoedzaam in de gladde straten van Sestola komt Dombrowski binnen, voor de grootste zege van zijn carrière.

17:19 17 uur 19. Evenepoel wordt nu in beeld gebracht, op kop van een achtervolgende groep. Daar zou dan ook Yates moeten zitten. . Evenepoel wordt nu in beeld gebracht, op kop van een achtervolgende groep. Daar zou dan ook Yates moeten zitten.

17:18 Laatste km. Dombrowski is aan de laatste kilometer begonnen. De ritzege lijkt een zekerheid, maar heeft hij ook genoeg voor het roze? Dan moet hij De Marchi op 35 seconden zetten. . 17 uur 18. Laatste km. Dombrowski is aan de laatste kilometer begonnen. De ritzege lijkt een zekerheid, maar heeft hij ook genoeg voor het roze? Dan moet hij De Marchi op 35 seconden zetten.

17:18 17 uur 18. Landa, Bernal en Carthy, dat zijn de 3 grote namen momenteel. Vlasov probeert een gaatje te dichten. Ciccone hangt er een beetje als toevallige passant bij. . Landa, Bernal en Carthy, dat zijn de 3 grote namen momenteel. Vlasov probeert een gaatje te dichten. Ciccone hangt er een beetje als toevallige passant bij.

17:17 17 uur 17. Bernal gaat op en over Vlasov. De Colombiaan is goed! Inmiddels geen spoor van Evenepoel, wel van Carthy, die een serieus gat dicht. . Bernal gaat op en over Vlasov. De Colombiaan is goed! Inmiddels geen spoor van Evenepoel, wel van Carthy, die een serieus gat dicht.

17:16 17 uur 16. Landa is snel tot bij Ciccone gekomen, maar die wil niet meewerken. Vanuit de achtergrond reageert Vlasov. . Landa is snel tot bij Ciccone gekomen, maar die wil niet meewerken. Vanuit de achtergrond reageert Vlasov.

17:15 17 uur 15. Het is van da: daar is Landa! Mikel Landa wil het werk van zijn ploegmaats een staartje geven. De Spanjaard valt als eerste van de favorieten aan. Niemand is meteen geneigd (of bij machte?) om hem bij te benen. . Het is van da: daar is Landa! Mikel Landa wil het werk van zijn ploegmaats een staartje geven. De Spanjaard valt als eerste van de favorieten aan. Niemand is meteen geneigd (of bij machte?) om hem bij te benen.

17:13 17 uur 13. De Marchi staat bekend om zijn verbetenheid, maar nu ziet hij Dombrowski toch steeds kleiner worden. De renner van UAE heeft nog iets meer dan 3 kilometer om zoveel mogelijk afstand te nemen. Of is hij enkel met de ritzege bezig? . De Marchi staat bekend om zijn verbetenheid, maar nu ziet hij Dombrowski toch steeds kleiner worden. De renner van UAE heeft nog iets meer dan 3 kilometer om zoveel mogelijk afstand te nemen. Of is hij enkel met de ritzege bezig?

17:11 17 uur 11. Dubbelslag Dombrowski? Dombrowski rijdt beetje bij beetje weg van De Marchi. De Amerikaan moet wel 40 seconden goedmaken op de Italiaan als hij ook het roze wil pakken. . Dubbelslag Dombrowski? Dombrowski rijdt beetje bij beetje weg van De Marchi. De Amerikaan moet wel 40 seconden goedmaken op de Italiaan als hij ook het roze wil pakken.

17:10 17 uur 10. In het peloton neemt Ciccone, de laatste winnaar in Sestola, een kleine voorsprong. . In het peloton neemt Ciccone, de laatste winnaar in Sestola, een kleine voorsprong.

17:10 17 uur 10. De Marchi en Dombrowski rijden Taaramae en Juul Jensen zonder veel boe of ba voorbij. Op de steilste stukken heeft De Marchi het wel lastig. . De Marchi en Dombrowski rijden Taaramae en Juul Jensen zonder veel boe of ba voorbij. Op de steilste stukken heeft De Marchi het wel lastig.

17:09 17 uur 09. Het leek er eerst op dat Hermans het roze zou overnemen, daarna was het Taaramae en nu is het De Marchi die kandidaat nummer 1 is. Maar misschien heeft deze etappe nog wel een laatste verrassing in petto? . Het leek er eerst op dat Hermans het roze zou overnemen, daarna was het Taaramae en nu is het De Marchi die kandidaat nummer 1 is.

17:09 17 uur 09. De Marchi en Dombrowski zijn bijna bij Taaramae en Juul Jensen. Vervaeke heeft dat tempo niet kunnen volgen. . De Marchi en Dombrowski zijn bijna bij Taaramae en Juul Jensen. Vervaeke heeft dat tempo niet kunnen volgen.

17:08 17 uur 08. Almeida lost. Terwijl Evenepoel zich schuilhoudt in het peloton, moet Almeida lossen. De nummer 4 van vorig jaar. Dit zorgt er wel voor dat van alle klassementsrenners Evenepoel nu virtueel de best geplaatste is. De andere grote namen zijn wel mee: Carthy, Bernal, Landa, Vlasov, Yates en zelfs Nibali. . Almeida lost Terwijl Evenepoel zich schuilhoudt in het peloton, moet Almeida lossen. De nummer 4 van vorig jaar. Dit zorgt er wel voor dat van alle klassementsrenners Evenepoel nu virtueel de best geplaatste is.

17:06 17 uur 06. In het peloton haakt na roze trui Ganna, die veel had gewerkt, nu ook Tobias Foss af. De Noor zal vanochtend misschien gedacht hebben dat hij wel eens het roze kon overnemen. Ook Almeida heeft trouwens weinig overschot. Zullen de anderen hiervan profiteren? . In het peloton haakt na roze trui Ganna, die veel had gewerkt, nu ook Tobias Foss af. De Noor zal vanochtend misschien gedacht hebben dat hij wel eens het roze kon overnemen.

