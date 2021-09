Red Dragons buigen het hoofd voor wereldkampioen in Poolse heksenketel

Een set konden de Belgen het de wereldkampioen knap lastig maken. En dat was set twee. Daarin draaide de opslag van de Red Dragons goed en ze hielden gelijke tred met de wereldkampioen. Het eerste setpunt was zelfs voor de Belgen en werd begeleid door een fluitconcert van het publiek.

De Red Dragons grepen dat ene kansje niet en zagen Polen daarna drie punten op een rij maken en de set pakken. Zo werd het 2-0 in sets voor de thuisploeg want in set 1 haalden ze het eenvoudig met 25-18.

Ook in het begin van de derde set haalden de Belgen nog een goed niveau, maar bij een tussenversnelling van de Polen moesten ze de rol lossen. Op de tribunes stuwden ze hun ploeg naar de overwinning.

De (logische) nederlaag is wel slecht nieuws voor de Dragons. Ze staan nu op plek 4 in hun poule, maar ze voelen de adem van Portugal in hun nek. Een overtuigende zege morgen tegen Oekraïne is een must als België wil doorstoten.