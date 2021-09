19:04 19 uur 04. België wint met 3-0! De wereld van de Red Dragons ziet er helemaal anders uit: België wint met 3-0 van Griekenland en houdt zijn kansen op de volgende ronde gaaf. . België wint met 3-0! De wereld van de Red Dragons ziet er helemaal anders uit: België wint met 3-0 van Griekenland en houdt zijn kansen op de volgende ronde gaaf.

18:54 18 uur 54. Money time komt er bijna aan en voorlopig houden de Belgen hun voorsprong vast: 18-14. . Money time komt er bijna aan en voorlopig houden de Belgen hun voorsprong vast: 18-14.

18:43 18 uur 43. Net als in de eerste set lopen de Red Dragons weg in de beginfase: 9-5. De Griekse coach grijpt in en probeert het tij te keren met een time-out. . Net als in de eerste set lopen de Red Dragons weg in de beginfase: 9-5. De Griekse coach grijpt in en probeert het tij te keren met een time-out.

18:30 18 uur 30. 25-22, Red Dragons winnen set twee. 25-22, Red Dragons winnen set twee

18:28 18 uur 28. Ook set 2 voor België. In de slotfase zetten de Red Dragons zich goed door. Sterke opslagen van invaller Desmet, punten van Van Elsen en natuurlijk de onvermijdelijke Deroo zorgden voor 25-22. . Ook set 2 voor België In de slotfase zetten de Red Dragons zich goed door. Sterke opslagen van invaller Desmet, punten van Van Elsen en natuurlijk de onvermijdelijke Deroo zorgden voor 25-22.

18:24 18 uur 24. Wout D'Heer to the rescue. Met een heerlijk blok zorgt de jonge middenman weer voor een Belgische voorsprong: 20-19. . Wout D'Heer to the rescue. Met een heerlijk blok zorgt de jonge middenman weer voor een Belgische voorsprong: 20-19.

18:21 18 uur 21. De Red Dragons komen in de problemen in de tweede set. Een klein kloofje in het voordeel (18-16) is omgezet in een achterstand: 18-19. . De Red Dragons komen in de problemen in de tweede set. Een klein kloofje in het voordeel (18-16) is omgezet in een achterstand: 18-19.

18:04 18 uur 04. Het loopt in set 2 niet zo vlot als in set 1. Griekenland houdt gelijke tred met de Red Dragons: 7-7. . Het loopt in set 2 niet zo vlot als in set 1. Griekenland houdt gelijke tred met de Red Dragons: 7-7.

17:56 17 uur 56. Red Dragons pakken set één! Red Dragons pakken set één!

17:55 17 uur 55. Eerste set is binnen voor België. De Red Dragons hebben hun ruime voorsprong niet meer uit handen gegeven. Met 25-16 gaat de eerste set naar België. . Eerste set is binnen voor België De Red Dragons hebben hun ruime voorsprong niet meer uit handen gegeven. Met 25-16 gaat de eerste set naar België.

17:52 17 uur 52. De Red Dragons laten zien dat ze kunnen volleyballen. De regie is van spelverdeler D'Hulst, Van den Dries, Verhanneman en Deroo scoren naar hartelust. . De Red Dragons laten zien dat ze kunnen volleyballen. De regie is van spelverdeler D'Hulst, Van den Dries, Verhanneman en Deroo scoren naar hartelust.

17:40 17 uur 40. De Red Dragons gaan door op hun elan en bouwen hun voorsprong verder uit: 13-6. . De Red Dragons gaan door op hun elan en bouwen hun voorsprong verder uit: 13-6.

17:35 17 uur 35. Een eerste kloofje en het is in het voordeel van de Red Dragons: 6-3. De Belgen zijn trouwens gestart met Verhanneman, Van Den Dries en Van Elsen. Zij krijgen hun kans naast D'Heer, Deroo en D'Hulst. . Een eerste kloofje en het is in het voordeel van de Red Dragons: 6-3. De Belgen zijn trouwens gestart met Verhanneman, Van Den Dries en Van Elsen. Zij krijgen hun kans naast D'Heer, Deroo en D'Hulst.

17:24 17 uur 24. Het is erop of eronder voor de Red Dragons vandaag op het EK. Tegen Griekenland moet gewonnen worden, anders wordt het rekenen om de 1/8e finales te halen. . Het is erop of eronder voor de Red Dragons vandaag op het EK. Tegen Griekenland moet gewonnen worden, anders wordt het rekenen om de 1/8e finales te halen.

11:42 11 uur 42. Sam Deroo: "6 op 6". "We staan met de rug tegen de muur", beseft Sam Deroo (29). "Nu moeten we wel 6 op 6 halen tegen Griekenland en Oekraïne." "Tegen Portugal zijn we wel beter begin te volleyballen. En het wordt nog een lang toernooi." "Goed om te zien dat ook onze wisselspelers duidelijk een meerwaarde bieden tijdens de wedstrijd", ziet de aanvoerder. . Sam Deroo: "6 op 6" "We staan met de rug tegen de muur", beseft Sam Deroo (29). "Nu moeten we wel 6 op 6 halen tegen Griekenland en Oekraïne."

"Tegen Portugal zijn we wel beter begin te volleyballen. En het wordt nog een lang toernooi."

"Goed om te zien dat ook onze wisselspelers duidelijk een meerwaarde bieden tijdens de wedstrijd", ziet de aanvoerder.

11:41 11 uur 41. Deze wedstrijd is erg belangrijk om onze kansen gaaf te houden. bondscoach Fernando Muñoz. Deze wedstrijd is erg belangrijk om onze kansen gaaf te houden. bondscoach Fernando Muñoz

11:40 11 uur 40. Driepunter is een must tegen Griekenland. Na nederlagen tegen Servië (1-3) en vooral Portugal (2-3) gaat de nationale ploeg straks op zoek naar een eerste overwinning. Om 17.30 uur spelen ze in Polen tegen Griekenland. Of het de Red Dragons deze keer wel lukt om te winnen, ziet u op deze pagina. Op tv en VRT.NU volgt u de wedstrijd op Canvas. Marc Willems verzorgt het commentaar. . Driepunter is een must tegen Griekenland Na nederlagen tegen Servië (1-3) en vooral Portugal (2-3) gaat de nationale ploeg straks op zoek naar een eerste overwinning. Om 17.30 uur spelen ze in Polen tegen Griekenland.

Of het de Red Dragons deze keer wel lukt om te winnen, ziet u op deze pagina. Op tv en VRT.NU volgt u de wedstrijd op Canvas. Marc Willems verzorgt het commentaar.