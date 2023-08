Europees kampioen Engeland blijft op wereldtitelkoers na felbevochten zege tegen Colombia

Engeland had in groepsfase een uitstekende indruk gemaakt in Australië en Nieuw-Zeeland. In de achtste finale tegen Nigeria liep het wel opvallend moeizaam voor de Europese kampioen, dat penalty's nodig had.

In de kwartfinale tegen underdog Colombia moesten de "Lionesses" het zien te rooien zonder topschutter Lauren James, geschorst na haar domme rode kaart tegen Nigeria.

Veel grote kansen waren er niet in de eerste helft, maar vlak voor de rust sloeg Colombia plots toe via Santos, dat een grabbelende Engelse doelvrouw Earps versloeg.

Wat Earps kan, kan ik ook, dacht haar Colombiaanse collega Pérez na de 0-1. Ook zij blunderde, Engeland kon zo via Hemp meteen gelijkmaken.

Na de pauze nam Engeland het heft in handen, wat net na het uur opnieuw tot een doelpunt leidde. Russo trapte de 2-1 knap overhoeks binnen. De Engelsen konden de wedstrijd controleren.

Een slotoffensief van de Colombianen kwam er niet meer, Engeland plaatst zich zo als laatste voor de halve finales op het WK voetbal. Bij de laatste vier treft het gastland Australië.