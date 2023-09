Ook STVV doet het in de toegevoegde tijd: Koita vergalt feestje van Charleroi ultiem nog vanaf de stip

clock 21:11 einde, 21 uur 11. Einde. De wedstrijd zit erop. In de tweede helft kwam Charleroi nog op voorsprong. STVV kwam langszij via een strafschop in de slotfase. Beide ploegen moeten dus tevreden zijn met een punt. . Einde De wedstrijd zit erop. In de tweede helft kwam Charleroi nog op voorsprong. STVV kwam langszij via een strafschop in de slotfase. Beide ploegen moeten dus tevreden zijn met een punt.

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Rood voor Ananou. Koita leidt balverlies en daardoor kan Dabbagh op doel afstormen. Alleen Ananou staat er nog als laatste man en die trekt aan de noodrem. Rood is dan ook de juiste beslissing. . Rood voor Ananou Koita leidt balverlies en daardoor kan Dabbagh op doel afstormen. Alleen Ananou staat er nog als laatste man en die trekt aan de noodrem. Rood is dan ook de juiste beslissing.

clock 90+5' Toch geen elfmeter. De VAR kijkt naar de beelden en besluit dat de fout buiten de zestien is begonnen. Geen strafschop dus, wel een vrije trap. . tweede helft, minuut 95. var Toch geen elfmeter De VAR kijkt naar de beelden en besluit dat de fout buiten de zestien is begonnen. Geen strafschop dus, wel een vrije trap.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Nog een strafschop! De bal gaat een tweede keer op de stip. Okazaki snijdt de zestien in en gaat dan neer na contact met Andreou. Wim Smet wijst meteen naar de stip. . Nog een strafschop! De bal gaat een tweede keer op de stip. Okazaki snijdt de zestien in en gaat dan neer na contact met Andreou. Wim Smet wijst meteen naar de stip.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Plots een heet standje voor het doel van Suzuki. Guiagon probeert het met een lange dribbel. Uiteindelijk belandt de bal bij Dabbagh die op Suzuki stuit. . Plots een heet standje voor het doel van Suzuki. Guiagon probeert het met een lange dribbel. Uiteindelijk belandt de bal bij Dabbagh die op Suzuki stuit.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Koita met de 1-1. Koita neemt zijn verantwoordelijkheid en poeiert de 1-1 ook in doel. De strafschop was dan wel redelijk centraal getrapt, Koffi had er geen verhaal tegen. . Koita met de 1-1 Koita neemt zijn verantwoordelijkheid en poeiert de 1-1 ook in doel. De strafschop was dan wel redelijk centraal getrapt, Koffi had er geen verhaal tegen.

clock 87' Elfmeter voor STVV. De VAR roept Smet naar het scherm. De scheidsrechter moet dan ook naar de beelden gaan kijken en beslist dat het een strafschop is. Een terechte beslissing. . tweede helft, minuut 87. var Elfmeter voor STVV De VAR roept Smet naar het scherm. De scheidsrechter moet dan ook naar de beelden gaan kijken en beslist dat het een strafschop is. Een terechte beslissing.

clock 86' tweede helft, minuut 86. STVV wil weer een strafschop. Daarnet ging de bal niet op de stip, maar gebeurt dat nu wel? Delorge gaat namelijk in de zestien neer na een contact met Marcq. Wim Smet ziet er geen graten in. . STVV wil weer een strafschop Daarnet ging de bal niet op de stip, maar gebeurt dat nu wel? Delorge gaat namelijk in de zestien neer na een contact met Marcq. Wim Smet ziet er geen graten in.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Dabbagh maakt er 1-0 van! Geen doelpunt langs Limburgse zege, maar wel een treffer voor Charleroi. Rogelj slingert het leer prima voor doel en daar staat Dabbagh op de goede plek. Hij flikkert het leer in doel: 1-0. . Dabbagh maakt er 1-0 van! Geen doelpunt langs Limburgse zege, maar wel een treffer voor Charleroi. Rogelj slingert het leer prima voor doel en daar staat Dabbagh op de goede plek. Hij flikkert het leer in doel: 1-0.

