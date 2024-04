Antwerp verpest verjaardagsfeest Cercle Brugge, Ejuke bezorgt Great Old eerste punten in play-offs

Jubileum in mineur voor Cercle Brugge. De Vereniging kon zijn 125e verjaardag niet vieren met punten tegen Antwerp. De Great Old pakte zijn eerste punten in deze play-offs dankzij een doelpunt van Ejuke en komt nu naast Cercle in de stand.

Even was er appel voor een strafschop wanneer Van der Bruggen iets te hardhandig Ondrejka en Janssen van de bal zette, maar Verboomen en de VAR vonden er terecht niets aan en floten een goede wedstrijd.

Eenmaal Antwerp uit de omknelling van Cercle geraakte, was het wel gevaarlijk. Twee keer ontzegde Warleson Janssen een doelpunt. Al was te zien dat de spits op dit ogenblik wat vertrouwen mist om de bal zoals vorig seizoen in doel te jassen.

Al leek het in de eerste helft nog goed te komen. De bezoekers hadden moeite met de gekende druk en intensiteit van de Vereniging. En met twee ploegen die rekenden op de lange bal, kwam er ook veel afval in het spel bij kijken. Niet de aardigste 45 minuten voetballen, dus.

Een 125e verjaardagsfeestje in mineur voor Cercle Brugge . Tifo's, groen vuurwerk, iconen als Verriest, Kooiman en Boi en speciale retroshirts zetten de viering op goede gang, alleen had het beter een andere tegenstander uitgekozen dan Antwerp.

Antwerp herbronde zich bij de rust. Het plannetje dat werd gesmeed, werkte. Antwerp sneed makkelijker door de defensieve as van Cercle. Enkel efficiëntie ontbrak. Het kostte alle moeite voor The Great Old om de Braziliaanse muur in doel te slopen.

Op een eerste punter van Ejuke toonde Warleson zich met een explosieve reflex quasi onklopbaar, maar op de daaropvolgende kort genomen hoekschop en de tweede poging van de bedrijvigste Antwerp-speler had hij beter de benen dicht gehouden: 0-1.



Een zeldzaam foutje van de Cercle-doelman want ook op de volgende kansen van Antwerp was hij op de afspraak. Eerst keek hij nog een krul van Balikwisha uit doel, in het slot haalde hij het in een oog-in-oog-duel van het nummer 10 van Antwerp.



En zelf dreigen lukte Cercle Brugge niet meer, waardoor het de 0-1-nederlaag moest toestaan en de ambities om het vuur aan de schenen van de top 4 te blijven leggen voor even opbergen.

Het ziet in de stand Antwerp met hetzelfde puntenaantal naast zich komen. Voor Cercle de eerste nederlaag in PO 1, voor Antwerp de eerste, welkome, zege.