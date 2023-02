Antwerp dient Genk eerste thuisnederlaag toe, Kerk profiteert van defensief foutje

Racing Genk - Antwerp een notendop:

Dominant Genk kan overwicht niet verzilveren

Aan motivatie geen gebrek bij Racing Genk. De competitieleider kon profiteren van het puntenverlies van Union en Club Brugge én ook de kloof met Antwerp verder uitdiepen. Bovendien had het nog een eitje te pellen met The Great Old, dat Genk vorige maand uit de beker kegelde.



Genk koos dan ook meteen resoluut voor de aanval en het bleef tot aan de rust éénrichtingsverkeer in de Cegeka Arena. Een karrenvracht aan kansen leverde dat overwicht niet op, maar Genk kwam toch een paar keer dicht bij de 1-0. Munoz besloot van dichtbij voorlangs, Paintsil mikte vanuit een scherpe hoek op de paal.



Antwerp was offensief onmondig en knutselde niet één kans in elkaar. Kort voor de rust kwamen de bezoekers opnieuw met de schrik vrij op een hoekschop. Butez was geklopt op een kopbal van Heynen, maar Janssen was op de lijn de redder in nood voor Antwerp.