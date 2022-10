Zulte Waregem zakt tegen OHL als een pudding in elkaar na openingsdoelpunt van Vossen

Zulte Waregem - OH Leuven in een notendop:

Zulte Waregem mag hopen na treffer van Vossen

Het zat dit seizoen voor Zulte Waregem niet mee in de grote rechthoeken. Voor de komst van OH Leuven beschikte het qua cijfers over de slechtste aanval en de slechtste verdediging.

In de eerste helft tegen OH Leuven keerde het geluk toch even. Thorsteinsson mocht wel heel ver met de bal oprukken en plaatste het leer tegen de paal.



Aan de overzijde was het wel raak. Na slordig balverlies van OHL ramde Jelle Vossen in zijn 400e JPL-wedstrijd de 1-0 tegen de touwen.



Een belangrijk doelpunt denk je dan, maar in de 2e helft begaven de fundamenten van Zulte Waregem het helemaal. Op enkele minuten tijd keerde de wedstrijd door doelpunten van invallers Gonzalez en Kiyine.