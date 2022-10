KV Oostende sleept een laat punt uit het vuur tegen 10 Seraing-spelers

Yves Vanderhaeghe (coach KVO): "Er waren goede en slechte momenten van onze kant. Ik denk dat we de controle hadden in de eerste helft. Maar dan ben ik wel verbaasd waarom we geen strafschop krijgen en Seraing er kort na de rust dan wel een krijgt. Al bij al was het een heel moeilijke tweede helft. We spelen dan alles of niets en scoren in extremis nog de gelijkmaker. We moeten hier tevreden zijn met een punt, maar hoogstaand voetbal hebben we hier vandaag niet gezien."



José Jeunechamps (coach Seraing): "Momenteel overheerst er bij mij toch een gevoel van frustratie. Maar elke wedstrijd heeft zijn verhaal en we konden hier ook verloren hebben. Na de rode kaart moesten we wat inzakken en dan weet je dat er een tegendoelpunt kan komen. Het is goed dat we hier een punt pakken."