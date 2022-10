Racing Genk legt voor eigen volk Kortrijk over de knie dankzij 2 goals van Paul Onuachu

Paul Onuachu (Genk): "Ik ben tevreden. We spelen al een heel seizoen lang goed voetbal en ik ben natuurlijk blij met deze twee doelpunten. Het is nooit makkelijk om deze wedstrijden af te maken, want we spelen tegen sterke teams die vaak in een laag blok spelen."

Kristof D'Haene (Kortrijk): "In de eerste helft waren we nergens, maar na de rust hebben we getoond dat we een redelijk goede ploeg zijn die in opbouw is. Die penaltyfase vind ik belachelijk, maar dat hoort bij het voetbal zeker? We moeten verder bouwen op die tweede helft en kijken naar de derby volgend weekend."

Adnan Custovic (trainer Kortrijk): 'We speelden vandaag tegen een heel sterk team, dat hebben we zeker in de eerste helft gemerkt. Ik heb een goede reactie gezien in de tweede helft en het is natuurlijk jammer dat je die penalty nog tegen krijgt. Die beslissing is discutabel vind ik, want ze gaan in duel in de lucht. Al bij al is Genk de verdiende winnaar."

Wouter Vrancken (trainer Genk): "We winnen vandaag verdiend. We waren erg dominant in de eerste helft en dan moeten we gewoon meer scoren. Na de tegengoal toonden we ook de wil om weer op zoek te gaan naar een doelpunt. Het is uiteindelijk jammer dat we het moeten afmaken met een penalty, maar we winnen wel verdiend. Na dit seizoensbegin ben ik gewoon heel fier op mijn jongens. Ze tonen de juiste mentaliteit."