De JPL is de Champions League niet: Club Brugge tuimelt tegen Westerlo van zijn roze wolk

Simon Mignolet (Club Brugge): "Dit is een zure nederlaag na een mooie wedstrijd tegen Atletico. Westerlo verdedigde vandaag goed en als ze eruit kwamen op de counter was het telkens gevaarlijk. Dit is dus jammer. Tegen Standard was de Europese wedstrijd voordien misschien een excuus, maar vanavond hebben we onze kansen gewoon niet gegrepen. Onze achterstand op Antwerp? Daar ben ik nu niet mee bezig, we moeten altijd naar onszelf kijken."

Rubin Seigers (Westerlo): "We hadden niet echt gerekend op deze overwinning. We hadden vandaag alles te winnen en dat hebben we ook gedaan. Sinan Bolat stond goed te keepen en onze counters waren vlijmscherp. Ons eerste doel is natuurlijk om het behoud veilig te stellen, als we spelen zoals we nu doen dan komt dat wel goed!"

Jonas De Roeck (trainer Westerlo): "We waren ervan overtuigd dat een resultaat als dit mogelijk was, al heb je daar natuurlijk wel wat geluk voor nodig. We hebben met momenten laten zien dat we mooi voetbal kunnen brengen. Het is vandaag heel mooi dat we eens in the picture staan."

Carl Hoefkens (trainer Club Brugge): "Alles is vandaag te herleiden tot een gebrek aan efficiëntie. Er waren natuurlijk momenten dat het niet perfect was. We krijgen twee vermijdbare doelpunten tegen en ik vind dat die eerste goal nooit mag worden goedgekeurd. Mignolet heeft de bal vast en wordt dan aangelopen... De Champions League-wedstrijden hebben niets te maken met dit resultaat. Ik was tevreden aan de rust, maar die tegengoal heeft het moeilijk gemaakt en nadien heeft Westerlo de match verdiend gewonnen."