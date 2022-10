Standard is baas in Waalse klassieker, Verboomen trekt 3 keer rood in laatste halfuur

Jonas Bager (Charleroi): "Ik ben erg teleurgesteld. We verdienden vandaag te winnen. Zelfs met een man minder waren we de betere ploeg. Het is heel zuur om met lege handen achter te blijven."

Gilles Dewaele (Standard): "Het is mooi om de drie punten te pakken in deze derby. De kwaliteit aan de bal was vandaag niet top dus we winnen deze match op strijdlust. We hebben onze job gedaan en kunnen naar boven kijken in het klassement."